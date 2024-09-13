Никитин о 6:2 с «Куньлунем»: «Большинство решило исход матча. «Локомотиву» нужно было плотно сыграть, это мы делаем против любого соперника»
Игорь Никитин оценил победу над «Куньлунем» (6:2).
«Сегодня было очень много большинства, это сыграло ключевую роль. Обоюдоострая игра. Большинство решило исход матча.
Возможности у соперника были, Исаев здорово сыграл. Мы также воспользовались удалениями соперника, нам удалось их реализовать.
«Куньлунь» всегда начинает здорово сезон, этот год не исключение. Нужно было плотно сыграть, это мы делаем против любого соперника.
Аренда Кожевникова? Мы здесь двух зайцев убить хотим: Алексею – игровая практика в КХЛ. В том году сыграл в ВХЛ, сейчас, мы считаем, он созрел для КХЛ. Но нужно попасть в состав «Куньлуня». Второе – потолок зарплат. Это нам развяжет руки», – сказал главный тренер «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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