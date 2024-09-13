Никитин о 6:2 с «Куньлунем»: «Большинство решило исход матча. «Локомотиву» нужно было плотно сыграть, это мы делаем против любого соперника» 

Игорь Никитин оценил победу над «Куньлунем» (6:2).

«Сегодня было очень много большинства, это сыграло ключевую роль. Обоюдоострая игра. Большинство решило исход матча.

Возможности у соперника были, Исаев здорово сыграл. Мы также воспользовались удалениями соперника, нам удалось их реализовать.

«Куньлунь » всегда начинает здорово сезон, этот год не исключение. Нужно было плотно сыграть, это мы делаем против любого соперника.

Аренда Кожевникова? Мы здесь двух зайцев убить хотим: Алексею – игровая практика в КХЛ. В том году сыграл в ВХЛ, сейчас, мы считаем, он созрел для КХЛ . Но нужно попасть в состав «Куньлуня». Второе – потолок зарплат. Это нам развяжет руки», – сказал главный тренер «Локомотива ».