Ротенберг о Кузнецове против «Трактора»: «Он очень переживал, СКА всей командой старался его успокаивать. Покажет лучший хоккей, все впереди»

Роман Ротенберг высказался об игре Евгения Кузнецова против «Трактора».

СКА уступил челябинскому клубу (0:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Форвард петербургского клуба Евгений Кузнецов является воспитанником школы «Трактора ».

– Кузнецов играл против родной команды. Чувствовался особый настрой?

– Честно, он очень переживал. Обладатель Кубка Стэнли, лучший бомбардир сильно переживал. Это было видно по его игре. Мы всей командой старались его успокаивать. Это его личное переживание.

Слава богу, без травм. Кузнецов покажет лучший хоккей, все впереди. Мы помогаем Евгению всей командой и вместе дальше будем работать на результат, – сказал главный тренер СКА .