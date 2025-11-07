Виталий Меньшиков: «В США очень просто вести бизнес, главное – платить налоги. Реально страна возможностей. В Европе иностранцу тяжело с этим – преференции, помощь дают местным»

Виталий Меньшиков: в Европе иностранцу очень тяжело вести бизнес.

Экс-защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Виталий Меньшиков рассказал, почему решил развивать свой бизнес в США.

Бывший защитник «Авангарда» и «Сибири» занимается флиппингом – восстанавливает и продает дома в США.

– Почему именно США?

– В Европе иностранцу очень тяжело вести бизнес – все равно преференции, какая-то поддержка, помощь отдаются местным. Даже если ты наемный работник – они, скорее, предпочтут кого-то местного, из Евросоюза, если только ты не супервостребованный работник.

А в США это делать очень просто, главное – платить налоги. Это реально страна возможностей. Если ты работаешь постоянно и показываешь активность, то тебе банк может при правильных действиях дать беспроцентную кредитную карту на год с лимитом 60-70 тысяч. На эти деньги уже можешь ремонт делать – вот это поддержка бизнеса.

Тем более, что на флиппинге ты нанимаешь рабочих на контракт, а не на постоянную занятость. Флиппингом может заниматься любой – не требуется образование или лицензии.

Можно даже приехать по туристической визе, открыть корпорацию и на время своего легального нахождения в стране этим заниматься. Можно приезжать на полгода, потом уезжать на полгода, чтобы не нарушать законы США. Если уже все выстроено, то можно заниматься дистанционно – только плати налоги и все, – сказал Меньшиков в интервью Спортсу’’ .

