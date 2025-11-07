  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин о 3:1 с «Амуром»: «Хороший первый период, три забили, большинство реализовали. Вот второй, первая его половина – это плохо»
3

Разин о 3:1 с «Амуром»: «Хороший первый период, три забили, большинство реализовали. Вот второй, первая его половина – это плохо»

Андрей Разин оценил игру «Металлурга» в матче с «Амуром».

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался после матча с «Амуром» (3:1).

«Хороший первый период, три забили. Большинство тоже хорошо реализовали.

Вот второй период, первая его половина – это плохо. Третий – уже по заданию», – сказал Разин.

«Металлург» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Разина идет 1-й в КХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoМеталлург Мг
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoАмур
logoАндрей Разин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Губернатор Челябинской области: «Дерби «Металлурга» с «Трактором» – одно из важных событий для региона и страны, оно украшает турнир. Главная цель для наших клубов – Кубок Гагарина»
сегодня, 11:53
Морозов о Кузнецове: «Знаем его потенциал, как он умеет играть. Он будет готовиться с тренером по физподготовке, чтобы помогать «Металлургу» побеждать, показывая лучшие качества на льду»
вчера, 16:16
Бабаев о Кузнецове в «Металлурге»: «Напряженности с руководством нет. Пока все идет открыто, обсуждаем – дальше посмотрим, как будет»
вчера, 12:56
Главные новости
Панин о питании: «Особой диеты нет. Салаты, помидоры, огурцы, морковка, соусы. Мясо не ем, заменяю морепродуктами, рыбой. Могу себе сладкое позволить, алкоголь, но все в рамках разумного»
1 минуту назад
Хмелевски об обмене из «Салавата» в «Ак Барс»: «Не ожидал, что поеду в команду главного соперника. В Уфе я отдал много эмоций, крови и пота, там замечательные болельщики»
13 минут назад
Виталий Меньшиков: «В США очень просто вести бизнес, главное – платить налоги. Реально страна возможностей. В Европе иностранцу тяжело с этим – преференции, помощь дают местным»
23 минуты назад
КХЛ. «Барыс» против «Автомобилиста», «Нефтехимик» сыграет с «Салаватом», «Металлург» победил «Амур», «Адмирал» обыграл «Авангард»
31 минуту назадLive
Панин о том, что Хмелевски освистали в Уфе: «Есть понятийные вещи, что гол в ворота бывшей команды не празднуют, но, блин, он голеадор. Это была его 1-я шайба за Казань, он этого долго ждал»
47 минут назад
Тамбиев об игре в боулинг перед матчем с «Авангардом»: «Надо же вожжи иногда немножко отпускать. Ребята предложили – я поддержал идею, сработало. Завтра в бильярд поедем»
сегодня, 13:59
Меньшиков о флиппинге: «Покупаешь убитый дом, делаешь ремонт, продаешь. Это не единственное, чем занимаюсь. Жизнь в США раза в 3 дороже, чем в Москве, приходится шевелиться в 3 раза быстрее»
сегодня, 13:44
Черкас о матче с «Шанхаем»: «Ларионов-младший удалился во 2-й игре подряд. В этом его слабое место. В других компонентах он выглядит более-менее»
сегодня, 12:59
Ги Буше об 1:2: «Авангард» хорошо начал, но после гола «Адмирала» мы потеряли уверенность, начали ошибаться. Играли в 12 нападающих, потому что есть игроки с травмами»
сегодня, 12:46
Кросби достиг отметки 10 голов за 15 матчей сезона. Только Хоу и Овечкин были быстрее среди игроков в возрасте 38+ лет в истории НХЛ
сегодня, 12:38
Ко всем новостям
Последние новости
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
только чтоТесты и игры
Тренер «Амура» Андриевский об 1:3 от «Металлурга»: «Играть с такой командой при счете 0:3 после 1-го периода очень тяжело. Не очень удачно сыграли, наделали кучу ошибок»
32 минуты назад
Перри подрался с Гриром в матче «Лос-Анджелеса» с «Флоридой»
сегодня, 13:19Видео
Тамбиев о 2:1 с «Авангардом»: «Адмирал» показывал неплохой хоккей в последних матчах, но что-то не шло, перетасовали все звенья. Надо было встряхнуть команду после череды поражений»
сегодня, 12:52
Журова о 900-м голе Овечкина: «Не думаю, что Биннингтон хотел украсть шайбу. Ему бы никто не дал ее забрать. Она стоит больших денег на аукционе»
сегодня, 11:59
Губернатор Челябинской области: «Дерби «Металлурга» с «Трактором» – одно из важных событий для региона и страны, оно украшает турнир. Главная цель для наших клубов – Кубок Гагарина»
сегодня, 11:53
Брюквин подпишет контракт с «Адмиралом» («СЭ»)
сегодня, 10:57
Ожиганов о «ВТБ-Арене»: «Руководство арены оценивало качество льда 5 ноября – даже им не понравился. На игре с «Ладой» ситуация не поменялась, такой же не самый лучший лед, что огорчает»
сегодня, 10:53
Каменский о 900-й шайбе Овечкина: «Мировое достижение. Радует, что российский хоккеист сделал такой рекорд в НХЛ. Гордимся»
сегодня, 10:11
Знаете, сколько индивидуальных наград взял Овечкин в НХЛ? Тогда вам в наш спецпроект
сегодня, 10:00Тесты и игры