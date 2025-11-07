Разин о 3:1 с «Амуром»: «Хороший первый период, три забили, большинство реализовали. Вот второй, первая его половина – это плохо»
Андрей Разин оценил игру «Металлурга» в матче с «Амуром».
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался после матча с «Амуром» (3:1).
«Хороший первый период, три забили. Большинство тоже хорошо реализовали.
Вот второй период, первая его половина – это плохо. Третий – уже по заданию», – сказал Разин.
«Металлург» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Разина идет 1-й в КХЛ
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости