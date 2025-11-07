Тренер «Амура» Андриевский об 1:3 от «Металлурга»: «Играть с такой командой при счете 0:3 после 1-го периода очень тяжело. Не очень удачно сыграли, наделали кучу ошибок»
Александр Андриевский оценил игру «Амура» с «Металлургом».
Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский высказался после матча с «Металлургом» (1:3)
«Первый период очень много предопределил. Играть с такой командой при счете 0:3 после первого периода очень тяжело, трудно вытаскивать матч.
Не очень удачно сыграли, наделали кучу ошибок. От этого такой результат. Да, пытались, да, могли… Но, к сожалению, ничего не получилось», – сказал Андриевский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости