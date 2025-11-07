  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хмелевски об обмене из «Салавата» в «Ак Барс»: «Не ожидал, что поеду в команду главного соперника. В Уфе я отдал много эмоций, крови и пота, там замечательные болельщики»
9

Хмелевски об обмене из «Салавата» в «Ак Барс»: «Не ожидал, что поеду в команду главного соперника. В Уфе я отдал много эмоций, крови и пота, там замечательные болельщики»

Саша Хмелевски не ожидал, что его обменяют в «Ак Барс».

Саша Хмелевски высказался о своем обмене из «Салавата Юлаева» в «Ак Барс».

– Поговорим о вашем переходе из «Салавата Юлаева» в «Ак Барс». Как все произошло?

– Не ожидал, что поеду в команду главного соперника (смеется). Играя за «Салават Юлаев», я отдал много эмоций, крови и пота. В Уфе замечательные болельщики, очень благодарен им за то, что все эти три года они поддерживали меня и команду.

Что касается «Ак Барса», была видна заинтересованность клуба во мне – игроку это дает уверенность, потому что в меня верят, и я хочу оправдать это доверие, – сказал нападающий «Ак Барса» Саша Хмелевски.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoСаша Хмелевски
болельщики
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoАк Барс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Панин о том, что Хмелевски освистали в Уфе: «Есть понятийные вещи, что гол в ворота бывшей команды не празднуют, но, блин, он голеадор. Это была его 1-я шайба за Казань, он этого долго ждал»
сегодня, 14:13
«Ак Барс» выдал 11 побед за 12 матчей. Откуда такой прогресс?
5 ноября, 18:40
Вайсфельд о победах «Ак Барса»: «Команда сильная, вышла на свой уровень. Странно, что раньше проигрывали. Хмелевски много очков приносит»
1 ноября, 16:50
Главные новости
«Трактор» может обменять Дюбе, чтобы подписать Кравцова. Зарплата Пьеррика – 40 млн рублей за сезон (Артур Хайруллин)
5 минут назад
«Шанхай» представил «Нотариально заверенный мерч» – футболки для «прохода на все арены мира». Ранее на стадион СКА не пустили фанатов «Дрэгонс» из-за иероглифов на джерси
11 минут назадФото
Президент КХЛ Морозов: «Сейчас мы играем без Fan ID, нас это устраивает. У нас другая публика – более семейная. Когда придет какое-то решение, будем говорить»
32 минуты назад
КХЛ. «Барыс» против «Автомобилиста», «Нефтехимик» играет с «Салаватом», «Металлург» победил «Амур», «Адмирал» обыграл «Авангард»
44 минуты назадLive
Биннингтон о попытке спрятать шайбу после 900-го гола Овечкина: «Можно сказать, что я отдал голевую передачу, потеряв шайбу. Намеревался отдать ее ему»
58 минут назад
Панин о питании: «Особой диеты нет. Салаты, помидоры, огурцы, морковка, соусы. Мясо не ем, заменяю морепродуктами, рыбой. Могу себе сладкое позволить, алкоголь, но все в рамках разумного»
сегодня, 14:59
Виталий Меньшиков: «В США очень просто вести бизнес, главное – платить налоги. Реально страна возможностей. В Европе иностранцу тяжело с этим – преференции, помощь дают местным»
сегодня, 14:37
Панин о том, что Хмелевски освистали в Уфе: «Есть понятийные вещи, что гол в ворота бывшей команды не празднуют, но, блин, он голеадор. Это была его 1-я шайба за Казань, он этого долго ждал»
сегодня, 14:13
Тамбиев об игре в боулинг перед матчем с «Авангардом»: «Надо же вожжи иногда немножко отпускать. Ребята предложили – я поддержал идею, сработало. Завтра в бильярд поедем»
сегодня, 13:59
Меньшиков о флиппинге: «Покупаешь убитый дом, делаешь ремонт, продаешь. Это не единственное, чем занимаюсь. Жизнь в США раза в 3 дороже, чем в Москве, приходится шевелиться в 3 раза быстрее»
сегодня, 13:44
Ко всем новостям
Последние новости
Хмелевски о том, что отец Маска посетил матч «Ак Барса»: «Удивило, что он приехал в Россию. Если бы сам Илон пришел на хоккей в Казани, был бы вообще разрыв»
46 минут назад
Форвард «Амура» Петьков: «Неправильно, что на аренах нет алкоголя. Люди приходят расслабиться, это заработок для клубов. Большой минус, что ввели Fan ID»
сегодня, 15:30
Лайшев про Овечкина в Госдуме: «Он мудрый, не поддается политике ни налево, ни направо. Зачем ему это? Для него это не место прибежища, скандальность ему не нужна»
сегодня, 15:15
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 15:00Тесты и игры
Тренер «Амура» Андриевский об 1:3 от «Металлурга»: «Играть с такой командой при счете 0:3 после 1-го периода очень тяжело. Не очень удачно сыграли, наделали кучу ошибок»
сегодня, 14:28
Разин о 3:1 с «Амуром»: «Хороший первый период, три забили, большинство реализовали. Вот второй, первая его половина – это плохо»
сегодня, 13:32
Перри подрался с Гриром в матче «Лос-Анджелеса» с «Флоридой»
сегодня, 13:19Видео
Тамбиев о 2:1 с «Авангардом»: «Адмирал» показывал неплохой хоккей в последних матчах, но что-то не шло, перетасовали все звенья. Надо было встряхнуть команду после череды поражений»
сегодня, 12:52
Журова о 900-м голе Овечкина: «Не думаю, что Биннингтон хотел украсть шайбу. Ему бы никто не дал ее забрать. Она стоит больших денег на аукционе»
сегодня, 11:59
Губернатор Челябинской области: «Дерби «Металлурга» с «Трактором» – одно из важных событий для региона и страны, оно украшает турнир. Главная цель для наших клубов – Кубок Гагарина»
сегодня, 11:53