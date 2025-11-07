Хмелевски об обмене из «Салавата» в «Ак Барс»: «Не ожидал, что поеду в команду главного соперника. В Уфе я отдал много эмоций, крови и пота, там замечательные болельщики»
Саша Хмелевски не ожидал, что его обменяют в «Ак Барс».
Саша Хмелевски высказался о своем обмене из «Салавата Юлаева» в «Ак Барс».
– Поговорим о вашем переходе из «Салавата Юлаева» в «Ак Барс». Как все произошло?
– Не ожидал, что поеду в команду главного соперника (смеется). Играя за «Салават Юлаев», я отдал много эмоций, крови и пота. В Уфе замечательные болельщики, очень благодарен им за то, что все эти три года они поддерживали меня и команду.
Что касается «Ак Барса», была видна заинтересованность клуба во мне – игроку это дает уверенность, потому что в меня верят, и я хочу оправдать это доверие, – сказал нападающий «Ак Барса» Саша Хмелевски.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
