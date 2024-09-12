У СКА 3 поражения в 4 матчах сезона. Сегодня команда Ротенберга уступила «Трактору» (0:3), Фукале отразил все 38 бросков

«Трактор» обыграл СКА на выезде (3:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вратарь клуба из Челябинска Зак Фукале сделал шатаут, отразив все 38 бросков игроков команды из Санкт-Петербурга.

Команда Романа Ротенберга проиграла три матча из четырех на старте сезона. Единственная победа – над «Ладой» (3:1), с которой СКА проведет следующий матч.

Фукале ловушкой поймал шайбу после броска Григоренко в пустые ворота, лежа на льду