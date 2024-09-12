Ротенберг о молодых игроках в СКА: «В каком еще клубе КХЛ стабильно выступают 18‑летние? Есть команды, где молодой выходит на 10 секунд, чтобы поставили галочку. Мы так не работаем»

Роман Ротенберг рассказал о работе с молодыми игроками в СКА.

– В четвертой пятерке СКА в матче против «Трактора» сыграют сразу трое молодых ребят: форварды Иван Демидов, Кирилл Танков и защитник Тимур Кол. А ведь у вас есть взрослые звездные игроки. Почему ставка на молодежь?

– Они выигрывают конкуренцию. С учетом травм опытных игроков они получили свой шанс. Воспользовались им, здорово выступают, их даже приводили в пример по выполнению игрового задания.

И скажите мне, в каком еще клубе КХЛ стабильно выступают 18‑летние ребята? Постоянно, мы не говорим про одну смену. Мы знаем команды, где молодой выходит на 10 секунд, чтобы напротив его фамилии поставили галочку. Мы так не работаем. Если хоккеист заслуживает игровое время, то он будет играть.

Тимур Кол, который пришел к нам из Омска, прошел с нами предсезонку. Он показывает себя здорово. Парень с характером, мощный по размеру. Классический защитник, какими были наши легенды – Касатонов, Фетисов . И вот мы в оборону стараемся искать мощных ребят. Важно держать свой пятак, иметь бросок и свой характер, уверенность в себе.

Тимур – именно такой парень. Молодой, дерзкий. Он очень хорошо катается, и за счет этого и игрового интеллекта он спокойно выступает на уровне КХЛ. Как будет складываться дальше – это другой вопрос. Но мы верим в Кола и будем дальше его развивать. Это входит в наши задачи.

Мы очень рады, что за СКА играют молодые ребята – Ваня Демидов или вот 20‑летний Иван Выдренков. Они – обладатели Кубка Харламова. Это наши воспитанники, которые в Санкт‑Петербурге уже достигли успехов, второй раз в истории нашего клуба стали чемпионами МХЛ.

И шаг за шагом развиваются, работают над собой, выигрывают конкуренцию даже у более взрослых ребят, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.