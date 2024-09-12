Ротенберг о Кузнецове: «Если ты сильнейший – на тебя всегда будут давить, он спокойно выдерживает. Будем работать по нарастающей, у СКА длинный путь»
Сегодня СКА примет «Трактор» в матче регулярного чемпионата. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.
– Этот матч будет крайне важным для Евгения Кузнецова, который попадет под большое давление в первой игре за карьеру против своего бывшего клуба.
– Давят на сильнейших. Если ты сильнейший, то на тебя всегда будут давить. И это часть работы, часть нашей игры. Если ты лучший, то должен выдерживать это давление.
А каждый игрок стремится быть лучшим, как и Кузнецов. Поэтому он спокойно выдерживает это давление. Да, еще идет его адаптация к КХЛ.
У нас была очень серьезная предсезонка. Мы будем работать по нарастающей, улучшая качество игры, работая над самими собой. У нас длинный путь. И мы хотим, чтобы наша команда с каждым матчем и каждой тренировкой добавляла. Потому что есть детали, которые мы постоянно улучшаем, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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