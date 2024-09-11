Григоренко о требованиях Ротенберга: «Стараюсь все понять. Не все всегда получается, но я продолжаю работать»
Михаил Григоренко высказался о требованиях Романа Ротенберга в СКА.
В межсезонье нападающий перешел из ЦСКА в клуб из Санкт-Петербурга.
– В чем отличия хоккея ЦСКА от хоккея СКА?
– Не хочу сравнивать два стиля. В СКА мы стараемся играть быстро. Не делать пустых поперечных передач, не терять шайбу. Стараемся больше бросать и закидывать шайбы за спину сопернику.
– Вы уже адаптировались к требованиям Ротенберга?
– Понятно, что я еще стараюсь все понять. Не все всегда получается, но я продолжаю работать и стараться слушать указания, выполнять установку, – сказал нападающий СКА Михаил Григоренко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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