Роман Ротенберг: «Лахта Центр» окрасился в цвета СКА перед первым домашним матчем. Огромное спасибо «Газпрому» и лично Миллеру за поддержку, проявляющуюся и в таких красивых аспектах»
Сегодня в Ледовом дворце армейцы примут «Трактор».
«Начинаем сезон! Перед первым домашним матчем СКА «Лахта Центр» окрасился в наши клубные цвета. Огромное спасибо нашим партнерам из ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру за постоянную поддержку, которая проявляется и в таких красивых аспектах в честь старта хоккейного сезона в Петербурге!
Мы всей командой побывали в «Лахта Центре» две недели назад и можем подтвердить, что это не просто самое высокое, но и самое красивое здание Европы, и особенно приятно, когда новый символ Петербурга поддерживает наши идеи и проекты!
Этой ночью наш город в цвета СКА раскрашивал не только небоскреб «Лахта Центра», но и телебашня на Аптекарском острове. Наши сине-красные цвета ей тоже очень идут!» – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг о Кузнецове: «Если ты сильнейший – на тебя всегда будут давить, он спокойно выдерживает. Будем работать по нарастающей, у СКА длинный путь»
«Лахта Центр» поддержал СКА специальной подсветкой перед первым домашним матчем: «Петербург в цветах СКА»
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