Ротенберг выложил фото в кимоно и с черным поясом: «Дзюдо – яп. 柔道 «гибкий путь»
Роман Ротенберг выложил фото в кимоно и с черным поясом.
«Дзюдо – яп. 柔道 «гибкий путь», – подписал сообщение главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Напомним, в это межсезонье армейцы пригласили в тренерский штаб дзюдоиста Армана Адамяна.
Фото: t.me/rotenberg81
Роман Ротенберг: «Во «Флориде» увидели тренировки СКА с дзюдоистами, и у них будет тренер по джиу-джитсу с этого сезона. Мы определяем мировые направления»
Дзюдоист Адамян о работе с хоккеистами СКА: «Ротенберг уже заказал кимоно на всю команду. Вскоре начнем полноценно включать дзюдо в тренировки»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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