  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Фото
8

Ротенберг выложил фото в кимоно и с черным поясом: «Дзюдо – яп. 柔道 «гибкий путь»

Роман Ротенберг выложил фото в кимоно и с черным поясом.

«Дзюдо – яп. 柔道 «гибкий путь», – подписал сообщение главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Напомним, в это межсезонье армейцы пригласили в тренерский штаб дзюдоиста Армана Адамяна.

Фото: t.me/rotenberg81

Роман Ротенберг: «Во «Флориде» увидели тренировки СКА с дзюдоистами, и у них будет тренер по джиу-джитсу с этого сезона. Мы определяем мировые направления»

Дзюдоист Адамян о работе с хоккеистами СКА: «Ротенберг уже заказал кимоно на всю команду. Вскоре начнем полноценно включать дзюдо в тренировки»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoСКА
фото
дзюдо
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Ротенберг: «Лахта Центр» окрасился в цвета СКА перед первым домашним матчем. Огромное спасибо «Газпрому» и лично Миллеру за поддержку, проявляющуюся и в таких красивых аспектах»
12сегодня, 12:02
Ротенберг о Кузнецове: «Если ты сильнейший – на тебя всегда будут давить, он спокойно выдерживает. Будем работать по нарастающей, у СКА длинный путь»
45сегодня, 10:34
Ротенберг о травмах игроков СКА: «Никишин и Педан восстановились и готовы играть. Повреждение Глотова оказалось сложнее, чем казалось изначально»
5вчера, 14:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Стивен Кэмпфер: «В России наслаждаешься едой – высокое качество продуктов, даже у молока вкус другой. В США в продуктах консерванты, там принято покупать на неделю вперед»
127 минут назад
Илья Ковальчук: «Смотрел Паралимпиаду, наши ребята – настоящие герои. Ситуация вокруг – не дело спортсменов, они не виноваты. Спорт вне политики, хотя это не так»
сегодня, 12:17
Роман Ротенберг: «Лахта Центр» окрасился в цвета СКА перед первым домашним матчем. Огромное спасибо «Газпрому» и лично Миллеру за поддержку, проявляющуюся и в таких красивых аспектах»
12сегодня, 12:02
Ружичка о Малкине: «Очень недооценен, несмотря на его мастеровитость, на три Кубка Стэнли. От СМИ зависит многое – о нем не говорили столько, сколько должны были»
4сегодня, 11:19
Андрей Назаров: «Посмотрите на разницу между Россией и США – у них, судя по дебатам, раздрай. Мы сплотились вокруг национального лидера, поэтому победа будет за нами»
35сегодня, 10:49
Ротенберг о Кузнецове: «Если ты сильнейший – на тебя всегда будут давить, он спокойно выдерживает. Будем работать по нарастающей, у СКА длинный путь»
45сегодня, 10:34
Селебрини – лучший проспект НХЛ до 23 лет по версии Sportsnet. Демидов – 2-й, Никишин – 3-й, Мичков – 4-й, Юров – 5-й, Симашев – 9-й
17сегодня, 10:21
Ковальчук о матче звезд «Спартака»: «Fan ID – это странно. Непонятно, почему на Кубке России его нет, а на РПЛ есть. Я за атмосферу на стадионе, как на нашей игре»
18сегодня, 09:53
Морозов об ОИ-2026: «В случае недопуска России регулярка КХЛ будет продолжаться. Беларуси на Играх не будет, Казахстан не отобрался»
5сегодня, 09:40
Сикьюра о негативной реакции после ухода из Швеции в КХЛ: «Не шведам рассказывать, как строить жизнь канадцам. Скандируют твою фамилию, а затем выражают мнение таким образом»
2сегодня, 09:28
Ко всем новостям
Последние новости
Ружичка об Овечкине: «Легенда, приятно играть против таких хоккеистов. Он забьет достаточно, чтобы обойти Гретцки в этом сезоне, надеюсь»
2 минуты назад
Михайлов о ЦСКА: «Рауль Кастро приглашал на Кубу, но все отказались – далеко лететь. Отправились в военный санаторий»
446 минут назад
Макдэвид о контракте Драйзайтля: «Видно, что «Эдмонтон» – пункт назначения, а не рынок категории В или С»
1сегодня, 12:35
Якубов о Радулове в «Локомотиве»: «Несистемный хоккеист в самом системном клубе. Такой же крутой и эффектный поворот в СКА, куда приехал Кузнецов»
сегодня, 11:48
45-летний Луонго откликнулся на объявление и сыграл в любительской лиге во Флориде. Его команда победила действующих чемпионов
2сегодня, 11:36
Колосов не приедет в лагерь новичков «Филадельфии». 22-летний вратарь хочет вернуться в КХЛ
4сегодня, 11:04
Ямамото подписал пробный контракт с «Ютой»
сегодня, 10:05
Адам Ружичка: «У России много сходств со Словакией – образ мышления, люди, еда, все отличается от США. Москва очень красивая»
2сегодня, 08:42
Морозов о долгах в «Барысе»: «Руководство клуба обязуется закрыть все до этого месяца»
3сегодня, 04:45
Якубов о лидерстве «Локомотива»: «Закономерность. Сила – в системности. Каждый хоккеист во всех трех зонах знает свои функции» 
1сегодня, 04:33