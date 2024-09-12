Стивен Кэмпфер: «В России наслаждаешься едой – высокое качество продуктов, даже у молока вкус другой. В США в продуктах консерванты, там принято покупать на неделю вперед»
35-летний защитник перешел в «Трактор» в это межсезонье. В чемпионате-2021/22 американец выступал за «Ак Барс».
– Что удивляет в России? Насколько впечатлен едой? Может, отопление зимой удивляло?
– Качество продуктов высокое, конечно. В США принято делать покупки на неделю вперед минимум, и, конечно, в продуктах есть еще и консерванты. Тут же если не съесть что-то быстро, то оно пропадет за пару дней.
И я, и моя жена ценим качественные продукты. Тут даже у молока вкус другой, у фруктов и овощей вкус тоже отличается в лучшую сторону, ты в прямом смысле наслаждаешься едой.
В Казани попробовали конину, казалось бы, если бы мне предложили такое в США, я бы, скорее всего, отказался. Об этом мы и говорили с женой, нужно быть открытым к новому, привыкать к новому. Ведь ты не знаешь, что тебе может понравиться из новых блюд, если ты не будешь их пробовать.
Готовлю ли сам? Я не готовлю, это не мое. Ем вне дома, – сказал защитник «Трактора» Стивен Кэмпфер.
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