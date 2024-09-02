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  • Ткачев выбран капитаном «Трактора», Блажиевский, Телегин, Светлаков и Кэмпфер – ассистентами
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Ткачев выбран капитаном «Трактора», Блажиевский, Телегин, Светлаков и Кэмпфер – ассистентами

«Трактор» объявил капитана на сезон-2024/25

Команда выбрала 30-летнего нападающего Владимира Ткачева, выступающего за челябинцев с 2021 года.

Ассистентами стали Артем Блажиевский, Сергей Телегин, Андрей Светлаков и Стивен Кэмпфер.

В минувшем сезоне капитаном был Сергей Калинин. Он покинул клуб весной.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Трактора»
logoТрактор
logoКХЛ
logoСтивен Кэмпфер
logoВладимир Ткачев
logoАртем Блажиевский
logoАндрей Светлаков
logoСергей Телегин
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