Ткачев выбран капитаном «Трактора», Блажиевский, Телегин, Светлаков и Кэмпфер – ассистентами

«Трактор» объявил капитана на сезон-2024/25

Команда выбрала 30-летнего нападающего Владимира Ткачева , выступающего за челябинцев с 2021 года.

Ассистентами стали Артем Блажиевский , Сергей Телегин , Андрей Светлаков и Стивен Кэмпфер .

В минувшем сезоне капитаном был Сергей Калинин. Он покинул клуб весной.