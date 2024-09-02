Ткачев выбран капитаном «Трактора», Блажиевский, Телегин, Светлаков и Кэмпфер – ассистентами
«Трактор» объявил капитана на сезон-2024/25
Команда выбрала 30-летнего нападающего Владимира Ткачева, выступающего за челябинцев с 2021 года.
Ассистентами стали Артем Блажиевский, Сергей Телегин, Андрей Светлаков и Стивен Кэмпфер.
В минувшем сезоне капитаном был Сергей Калинин. Он покинул клуб весной.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Трактора»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости