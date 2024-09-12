«Лахта Центр» поддержал СКА специальной подсветкой перед первым домашним матчем: «Петербург в цветах СКА»
«Лахта Центр» поддержал СКА специальной подсветкой перед 1-м домашним матчем в сезоне.
«Петербург в цветах СКА. Будет красиво!» – говорится в сообщении телеграм-канала армейского клуба.
Сегодня в Ледовом дворце красно-синие примут «Трактор».
После 3 матчей СКА и челябинский клуб набрали в Фонбет Чемпионате КХЛ по 3 очка.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Лахты Центра»
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