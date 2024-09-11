Ротенберг про Юрзинова в СКА: «Для нас он связующее звено между современной игрой и славными советскими временами. Здорово, что у нас в штабе есть такая легенда»
Роман Ротенберг рассказал о роли Владимира Юрзинова в СКА.
84-летний Юрзинов занимает должность советника главного тренера петербуржской команды.
«Сегодня мы провели хорошую тренировку и продуктивное собрание, в котором активное участие принял Владимир Владимирович. Здорово, что у нас в штабе есть такая легенда, опытнейший специалист, который знает хоккей как никто другой. Для нас он связующее звено между современной игрой и славными советскими временами.
Владимир Владимирович всегда может дать ценнейший совет, подсказать, как выйти из любой ситуации, за счет чего улучшить игру», – написал главный тренер СКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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