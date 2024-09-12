«Торонто» подписал контракт с Хаканпя на год с кэпхитом 1,47 млн долларов

«Торонто» подписал контракт с Яни Хаканпя.

Соглашение с 32-летним защитником рассчитано на год. Кэпхит игрока составит 1,47 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что у Хаканпя имеются проблемы с коленом, из-за чего он может завершить карьеру.

В прошлом сезоне финн выступал за «Даллас ». На его счету 64 матча в регулярном чемпионате и 12 (2+10) очков при полезности «плюс 10».

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