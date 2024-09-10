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  • «Торонто» готов к тому, что не продлит Марнера до начала сезона. Переговоры не в активной фазе (Даррен Дрегер)
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«Торонто» готов к тому, что не продлит Марнера до начала сезона. Переговоры не в активной фазе (Даррен Дрегер)

«Торонто» готов к тому, что не продлит форварда Митча Марнера до начала сезона

Текущий контракт 27-летнего канадца с «Лифс» рассчитан еще на один сезон (кэпхит – 10,9 миллиона долларов).

Если он не продлит договор с клубом, то может стать неограниченно свободным агентом летом 2025 года. 

Как сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер в программе «First Up», переговоры между генменеджером «Торонто» Брэдом Треливингом и агентом игрока Дарреном Феррисом находятся не в активной фазе.

При этом клуб в принципе заинтересован в том, чтобы оставить игрока. 

Марнер (4-й номер драфта НХЛ-2015) выступает за канадский клуб с 2016 года. Он провел 576 игр в рамках регулярок НХЛ и набрал 639 (194+445) очков. В плей-офф – 57 игр и 50 (11+39) баллов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
logoТоронто
logoНХЛ
logoБрэд Треливинг
logoМитч Марнер
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