«Торонто» готов к тому, что не продлит Марнера до начала сезона. Переговоры не в активной фазе (Даррен Дрегер)

«Торонто» готов к тому, что не продлит форварда Митча Марнера до начала сезона

Текущий контракт 27-летнего канадца с «Лифс» рассчитан еще на один сезон (кэпхит – 10,9 миллиона долларов).

Если он не продлит договор с клубом, то может стать неограниченно свободным агентом летом 2025 года.

Как сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер в программе «First Up», переговоры между генменеджером «Торонто » Брэдом Треливингом и агентом игрока Дарреном Феррисом находятся не в активной фазе.

При этом клуб в принципе заинтересован в том, чтобы оставить игрока.

Марнер (4-й номер драфта НХЛ-2015) выступает за канадский клуб с 2016 года. Он провел 576 игр в рамках регулярок НХЛ и набрал 639 (194+445) очков. В плей-офф – 57 игр и 50 (11+39) баллов.