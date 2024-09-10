«Торонто» готов к тому, что не продлит Марнера до начала сезона. Переговоры не в активной фазе (Даррен Дрегер)
«Торонто» готов к тому, что не продлит форварда Митча Марнера до начала сезона
Текущий контракт 27-летнего канадца с «Лифс» рассчитан еще на один сезон (кэпхит – 10,9 миллиона долларов).
Если он не продлит договор с клубом, то может стать неограниченно свободным агентом летом 2025 года.
Как сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер в программе «First Up», переговоры между генменеджером «Торонто» Брэдом Треливингом и агентом игрока Дарреном Феррисом находятся не в активной фазе.
При этом клуб в принципе заинтересован в том, чтобы оставить игрока.
Марнер (4-й номер драфта НХЛ-2015) выступает за канадский клуб с 2016 года. Он провел 576 игр в рамках регулярок НХЛ и набрал 639 (194+445) очков. В плей-офф – 57 игр и 50 (11+39) баллов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости