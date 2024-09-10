«Торонто» подписал контракт с Ником Робертсоном на год. Ранее 22-летний форвард запрашивал обмен
«Торонто» подписал контракт с Ником Робертсоном на год.
Ранее 22-летний форвард, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, запрашивал обмен из клуба.
Сообщается, что кэпхит Робертсона по новому соглашению составляет 875 тысяч долларов.
В прошедшем сезоне он набрал 27 (14+13) очков в 56 матчах при среднем игровом времени 11:22. В плей-офф нападающий провел 6 игр и не набрал очков при среднем игровом времени 9:47.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Торонто»
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