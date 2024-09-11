«Торонто» подписал пробный контракт с Пачиоретти. 35-летний форвард выступал за «Вашингтон» в прошлом сезоне
Макс Пачиоретти подписал пробный контракт с «Торонто».
Американец пропустил почти весь позапрошлый сезон из-за травмы ахилла. Он провел только 5 игр за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (3+0) очка.
В прошлом сезоне Пачиоретти выступал за «Вашингтон» и набрал 23 (4+19) очка в 47 матчах регулярки.
Ранее форвард выступал за «Монреаль» и «Вегас». Всего за карьеру Пачиоретти набрал 668 (330+338) очков в 902 играх регулярного чемпионата НХЛ и 50 (25+25) очков в 78 играх плей-офф.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportsnet
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