«Торонто» подписал пробный контракт с Пачиоретти. 35-летний форвард выступал за «Вашингтон» в прошлом сезоне

Макс Пачиоретти подписал пробный контракт с «Торонто».

Американец пропустил почти весь позапрошлый сезон из-за травмы ахилла. Он провел только 5 игр за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (3+0) очка.

В прошлом сезоне Пачиоретти выступал за «Вашингтон » и набрал 23 (4+19) очка в 47 матчах регулярки.

Ранее форвард выступал за «Монреаль» и «Вегас». Всего за карьеру Пачиоретти набрал 668 (330+338) очков в 902 играх регулярного чемпионата НХЛ и 50 (25+25) очков в 78 играх плей-офф.