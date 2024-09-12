Зайцев о КХЛ: «Пока не до конца привык к правилам – за воротами нельзя долго стоять, силовая борьба судится немного иначе» 

Никита Зайцев рассказал об адаптации к игре в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– В лиге что-то поменялось за время вашего отсутствия?

– Пока не до конца привык ко всем правилам. Есть какие-то непонятные моменты. Но это вопрос времени, скоро привыкну.

– О каких правилах вы говорите?

– За воротами нельзя долго стоять, силовая борьба судится теперь немного иначе. Еще надо понять, как это все делается, – сказал защитник СКА , выступавший ранее в НХЛ.