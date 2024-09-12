Зайцев о КХЛ: «Пока не до конца привык к правилам – за воротами нельзя долго стоять, силовая борьба судится немного иначе»
Никита Зайцев рассказал об адаптации к игре в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– В лиге что-то поменялось за время вашего отсутствия?
– Пока не до конца привык ко всем правилам. Есть какие-то непонятные моменты. Но это вопрос времени, скоро привыкну.
– О каких правилах вы говорите?
– За воротами нельзя долго стоять, силовая борьба судится теперь немного иначе. Еще надо понять, как это все делается, – сказал защитник СКА, выступавший ранее в НХЛ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости