Зайцев набрал «минус 2» за полезность против «Металлурга». 18-летний Кол стал лучшим у СКА – «плюс 3» в дебютном матче в КХЛ
Тимур Кол набрал полезность «плюс три» в матче против «Металлурга»
СКА начал новый сезон с поражения от «Металлурга» (4:5 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
За петербуржцев дебютную игру провел 18-летний защитник Тимур Кол – он стал лучшим в команде по показателю полезности, набрав «плюс 3».
Кол в межсезонье перешел в СКА из «Авангарда» в сделке по обмену Михаила Бердина. Тимур провел на льду 13 минут и 53 секунды.
Кроме этого, защитники Никита Зайцев и Артем Земченок получили полезности «минус 2» по итогам матча.
Также по «минус 2» заработали нападающие СКА Марат Хайруллин и Михаил Воробьев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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