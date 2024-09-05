Зайцев набрал «минус 2» за полезность против «Металлурга». 18-летний Кол стал лучшим у СКА – «плюс 3» в дебютном матче в КХЛ

Тимур Кол набрал полезность «плюс три» в матче против «Металлурга»

СКА начал новый сезон с поражения от «Металлурга » (4:5 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

За петербуржцев дебютную игру провел 18-летний защитник Тимур Кол – он стал лучшим в команде по показателю полезности, набрав «плюс 3».

Кол в межсезонье перешел в СКА из «Авангарда» в сделке по обмену Михаила Бердина. Тимур провел на льду 13 минут и 53 секунды.

Кроме этого, защитники Никита Зайцев и Артем Земченок получили полезности «минус 2» по итогам матча.

Также по «минус 2» заработали нападающие СКА Марат Хайруллин и Михаил Воробьев .