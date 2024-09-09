Зайцева удалили на 5 минут за толчок Иванова на борт. СКА пропустил от «Локомотива» в меньшинстве
СКА пропустил после удаления Никиты Зайцева
СКА уступил «Локомотиву» со счетом 0:2 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
На 55-й минуте защитник петербуржской команды Зайцев толкнул нападающего соперника Георгия Иванова на борт за своими воротами.
После видеопросмотра судьи удалили игрока СКА на 5 минут. В большинстве «Локомотив» забил второй гол – отличился Максим Березкин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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