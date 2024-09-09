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Зайцева удалили на 5 минут за толчок Иванова на борт. СКА пропустил от «Локомотива» в меньшинстве

СКА пропустил после удаления Никиты Зайцева

СКА уступил «Локомотиву» со счетом 0:2 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. 

На 55-й минуте защитник петербуржской команды Зайцев толкнул нападающего соперника Георгия Иванова на борт за своими воротами. 

После видеопросмотра судьи удалили игрока СКА на 5 минут. В большинстве «Локомотив» забил второй гол – отличился Максим Березкин.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
logoЛокомотив
logoСКА
logoКХЛ
logoНикита Зайцев
logoГеоргий Иванов
logoМаксим Березкин
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