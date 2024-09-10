Ротенберг об удалении Зайцева: «Абсолютно правильно, соглашусь с судьями. Но когда отменили гол «Локомотива», был колющий удар. Надо быть внимательнее»
Защитник СКА получил пять минут штрафа за толчок Георгия Иванова на борт в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:2).
– Ваше видение эпизода с Никитой Зайцевым.
– Знаете, если взять эпизоды, где были удаления, то я соглашусь с судьями.
Но когда «Локомотив» забивал и отменили гол (шайбу Даниила Бута отменили в третьем периоде – Спортс), там был колющий удар. Ярославский хоккеист сыграл колющим ударом против нашего вратаря.
В такой ситуации они уже не могут дать две минуты. Надо быть внимательнее. Не может атакующий игрок наносить колющий удар вратарю.
Мы и у себя найдем много ошибок. Хоккей – это игра ошибок. Их всегда можно найти.
Арбитров хочу отметить – они старались и делали свою работу честно. Удаление Зайцева абсолютно правильное — вопросов нет.
Главное, что без травм. Пожелаем Иванову здоровья, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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