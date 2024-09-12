Ковальчук о форме: «В РПЛ потолкаться бы точно смог минут десять. «Спартаку» удачи, у команды хорошее будущее, думаю»
Илья Ковальчук оценил свою физическую форму.
41-летний нападающий принял участие в футбольном матче звезд «Спартака» и забил пенальти в ворота команды Олега Романцева.
«Физическая форма для матчей РПЛ? Ну, потолкаться бы точно смог, хотя бы минут десять. Да нет, понятно, что ребята, которые вышли сегодня, весь день просидели без разминки, без всего.
Им удачи в сезоне, потому что, мне кажется, сейчас чемпионат очень ровный, можно с любым соперником играть. Тем более новые приобретения, новый тренер. Думаю, у команды хорошее будущее», – сказал Илья Ковальчук.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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