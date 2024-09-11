Илья Ковальчук: «Чуть‑чуть оставлю себя в футбольном «Спартаке», побольше отдам хоккейному, чтобы мы всегда были чемпионами»
Илья Ковальчук высказался о футбольном и хоккейном «Спартаке».
Сегодня Ковальчук принял участие в футбольном матче звезд «Спартака» и забил пенальти в ворота команды Олега Романцева.
– Что вы скажете о перспективах «Сибири», которую тренирует ваш друг Вадим Епанчинцев?
– Я желаю удачи Вадиму. Знаю, что в «Сибири» много изменений, много молодых ребят. Не совсем выдался тот старт, на который они рассчитывали. Но я уверен, что у него все получится.
– А что будет с хоккейным «Спартаком»?
– Болельщики, приходите на трибуны! Делайте такую же атмосферу, как вы умеете. И тогда победы придут!
– Без вас кому сложнее – хоккейному или футбольному «Спартаку»?
– Я надеюсь, что чуть‑чуть оставлю себя в футбольном «Спартаке», а побольше себя отдам хоккейному, чтобы мы всегда были чемпионами, – сказал Илья Ковальчук.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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