Илья Ковальчук: «Чуть‑чуть оставлю себя в футбольном «Спартаке», побольше отдам хоккейному, чтобы мы всегда были чемпионами»

Илья Ковальчук высказался о футбольном и хоккейном «Спартаке».

Сегодня Ковальчук принял участие в футбольном матче звезд «Спартака» и забил пенальти в ворота команды Олега Романцева.

– Что вы скажете о перспективах «Сибири», которую тренирует ваш друг Вадим Епанчинцев?

– Я желаю удачи Вадиму. Знаю, что в «Сибири» много изменений, много молодых ребят. Не совсем выдался тот старт, на который они рассчитывали. Но я уверен, что у него все получится.

– А что будет с хоккейным «Спартаком»?

– Болельщики, приходите на трибуны! Делайте такую же атмосферу, как вы умеете. И тогда победы придут!

– Без вас кому сложнее – хоккейному или футбольному «Спартаку»?

– Я надеюсь, что чуть‑чуть оставлю себя в футбольном «Спартаке», а побольше себя отдам хоккейному, чтобы мы всегда были чемпионами, – сказал Илья Ковальчук .