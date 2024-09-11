Мартемьянов о 3:2 с «Авангардом»: «Амур» проспал первый период. Сказалась долгосрочная поездка, может – мы полтора месяца в пути. Парни переломили игру, самолюбие взыграло»
«Первый период полностью доминировал «Авангард». Мы его проспали, есть претензии по движению, шайба не держалась, много единоборств проигрывали.
В перерыве сделали корректировку и потихоньку начали игру переламывать, переводить в зону атаки. В принципе, характером и настроем команды доволен. Парни забили хорошие голы, шли до конца и выиграли игру.
Мотивации в начале слабой не было. Где-то сказалась, может быть, наша долгосрочная поездка, мы полтора месяца уже в пути. Парням просто не хватало эмоций, скажу честно.
На утренней раскатке все было нормально, но на предыгровой разминке я видел, что ребята без эмоций. А «Авангард» вышел заряженным, надо отдать должное.
Сложно было добиться этого перелома в игре, это ведь не только от тренера зависит. Благодарен парням, что они из себя достали.
Эмоции-то можно давать любые, хвалить или ругаться, но если человек закрылся, то ничего не будет. Значит, парни сегодня поняли, что я хочу. Самолюбие взыграло», – сказал главный тренер «Амура».
В следующем матче хабаровский клуб примет «Куньлунь» 15 сентября.
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