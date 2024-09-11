Звягин о 2:3 с «Амуром»: «Авангард» не смог весь матч играть, как в первом периоде, обидно. Ребят упрекнуть не в чем, все бились, боролись»

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин подвел итоги игры с «Амуром».

Омская команда проиграла хабаровскому клубу (2:3 Б), ведя в счете 2:0 и пропустив 2 гола в конце третьего периода.

«Хорошая игра. Думаю, интересная для болельщиков. Обидно, что мы не смогли весь матч играть так, как в первом периоде в плане принятия решений.

В остальном ребят упрекнуть не в чем, все бились, боролись. Но нужно отдать должное сопернику, они проявили характер и вернулись в игру. Началось все со второго периода. Появились проблемы с принятием решений.

Ребятам хотелось играть рационально, но все равно эмоции захлестывают, хочется забить. Начали терять шайбу там, где ее терять не нужно, стали пропускать контратаки, удаление заработали.

И после наших же ошибок соперник создал несколько голевых моментов, инициатива перешла из рук в руки», – сказал главный тренер «Авангарда ».