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  • Ковальчук на вопрос о возвращении в КХЛ: «Не будем опережать события. Дай бог, чтобы в России строилось больше сооружений для спорта, ведь это жизнь, здоровье»
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Ковальчук на вопрос о возвращении в КХЛ: «Не будем опережать события. Дай бог, чтобы в России строилось больше сооружений для спорта, ведь это жизнь, здоровье»

Илья Ковальчук пока не решил, продолжит ли игровую карьеру в КХЛ.

Илья Ковальчук принял участие в футбольном матче звезд «Спартака» в составе команды Деяна Станковича и забил гол с пенальти. Матч приурочен к 10‑летию открытия домашнего стадиона красно‑белых.

– Какие эмоции от матча со спартаковскими легендами?

– Супер! Очень хорошее мероприятие, спасибо организаторам. Я сюда попал, когда меня пригласили ребята – в частности, Егор Титов. Они предложили, я сразу согласился.

Потому что я футбол люблю, слежу за ним, болею за «Спартак». Очень круто с ребятами познакомиться воочию, поиграть, мяч потрогать на таком стадионе. Это очень классно!

– С чем по физике можно сравнить 30 минут такого матча? Вы весь мокрый.

– Во‑первых, жарко. Во‑вторых, разминка очень хорошая была. Но я сейчас не в том состоянии. У ребят‑футболистов оно совсем другое. Поэтому хорошо, что у тех, с кем мы играем, физика примерно как у меня.

– Президент КХЛ Алексей Морозов сказал, что не удивится, увидев вас снова в КХЛ. Реально ли это?

– Давайте не будем опережать события. Я сейчас хочу насладиться футболом. Сегодня – отличный праздник, десятилетие открытия арены.

Дай бог, чтобы у нас в стране строилось как можно больше таких спортивных сооружений для футбола, хоккея, плавания, волейбола, легкой атлетики…

Ведь спорт – это жизнь, здоровье. Занимайтесь все спортом, вот что вам пожелаю, – сказал Илья Ковальчук.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoЕгор Титов
logoСпартак
logoАлексей Морозов
logoИлья Ковальчук
logoКХЛ
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