Андрей Коваленко о России на ОИ-2026: «Наших боятся, поэтому убирают конкурентов. Все равно будем играть – не на международных соревнованиях, а между собой и с дружественными странами Азии»

Андрей Коваленко высказался об участии сборной России в Олимпиаде-2026.

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил : «МОК не допустил Россию к летней Олимпиаде. Ожидаю, что то же правило будет применяться и в 2026-м».

«Ну, здесь, наверное, что-то бесполезно говорить. Мое мнение уже давно было озвучено, что эта ситуация, как говорится, плохая. Мы уже неоднократно говорили, что спорт и политика должны быть в разных сторонах. И если европейские чиновники объединяют спорт и политику и за счет спорта хотят нас задушить, то у них ничего не получится.

Ну, я имею в виду, что мы все равно будем заниматься спортом, все равно будем соревноваться, только единственное – не на международных соревнованиях, а либо с собой, либо с дружественными странами из Азии и так далее, кто к нам приезжает.

Но я хочу сказать, что я считал, считаю и буду считать, что Олимпийские игры без сильнейших спортсменов, а ими являются наши российские спортсмены, возьмите любой вид спорта, неполноценны. Я думаю, что больше санкции направлены на то, что многие боятся наших спортсменов, поэтому они конкурентов убирают таким образом.

Получается, что вопрос о неучастии сборной России на ОИ-2026 решен на 100 процентов? К сожалению, да, я думаю, я не знаю, остаются, наверное, шансы небольшие. Я никогда не думал, что американцы, даже НХЛ, будут смотреть на Европу.

Я считал, что лига независимая, и проводя тот же Кубок мира, они имеют право позвать любого соперника, любую команду. Поэтому если лига решила идти по пути Европы, то это очень жалко и обидно, хотя, насколько я понимаю, очень много наших российских хоккеистов выступает в НХЛ, и никаких претензий нет.

И тот же Гэри Беттмэн или кто там у них сказал на конференции, что они ждут события от Александра Овечкина , он – великий хоккеист, он много сделал для развития лиги и молодежи и внес огромный вклад в хоккей, именно в северо-американский.

Поэтому не знаю, как здесь получится, обидно, жалко, что наше следующее поколение пролетает мимо таких прекрасных игр и прекрасных возможностей кого-то выбить и так далее», – сказал бывший глава профсоюза игроков КХЛ .