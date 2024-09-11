Кожевников о России на ОИ-2026: «Участие россиян не в интересах НХЛ из-за политических моментов. МОК запретил, не канадцы – они бы с радостью приняли нас»

Александр Кожевников ответил на слова Билла Дэйли об участии России на ОИ-2026.

Заместитель комиссионера НХЛ заявил : «МОК не допустил Россию к летней Олимпиаде. Ожидаю, что то же правило будет применяться и в 2026-м».

«Конечно, участие российских хоккеистов на Олимпиаде не в интересах НХЛ . Они просто знают, что есть политические моменты.

НХЛ – денежная организация, а МОК не денежная. МОК же запретил участвовать, не канадцы. Они бы с радостью приняли нас на играх», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .