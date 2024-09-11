Кожевников о России на ОИ-2026: «Участие россиян не в интересах НХЛ из-за политических моментов. МОК запретил, не канадцы – они бы с радостью приняли нас»
Александр Кожевников ответил на слова Билла Дэйли об участии России на ОИ-2026.
Заместитель комиссионера НХЛ заявил: «МОК не допустил Россию к летней Олимпиаде. Ожидаю, что то же правило будет применяться и в 2026-м».
«Конечно, участие российских хоккеистов на Олимпиаде не в интересах НХЛ. Они просто знают, что есть политические моменты.
НХЛ – денежная организация, а МОК не денежная. МОК же запретил участвовать, не канадцы. Они бы с радостью приняли нас на играх», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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