Владимир Плющев: «Овечкин может дотянуть до Олимпиады в 2030-м. Золото Игр – единственный большой трофей, которого у него нет»
Владимир Плющев оценил шансы Александра Овечкина выиграть Олимпиаду.
Олимпийские игры 2030 года пройдут во Франции. На момент их начала российскому форварду будет 44 года.
«Наверное, золото Олимпиады действительно единственный большой трофей, которого у него пока нет в карьере. Другое дело, что сейчас решаются несколько другие вопросы, не связанные напрямую именно с Александром Овечкиным, касательно Игр.
Я вообще думаю, что он может дотянуть до следующей Олимпиады в 2030 году. Гипотетически не стал бы этого исключать», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.
Плющев об участии России в ОИ-2026: «Вопрос открыт, многое решится после определенных событий. Сравнивать Францию с хоккейной Россией – некорректно, как и по другим показателям»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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