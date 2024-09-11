Каменский о России на ОИ-2026: «Без наших хоккеистов, лучших в мире, Олимпиада будет неполноценной. Надо готовиться и доказать, что мы сильнейшие»

Валерий Каменский ответил на слова Билла Дэйли об участии России на ОИ-2026.

Заместитель комиссионера НХЛ заявил : «МОК не допустил Россию к летней Олимпиаде. Ожидаю, что то же правило будет применяться и в 2026-м».

«Дэйли может говорить все, что хочет, решать все равно будет МОК. В то же время к мнению НХЛ там прислушиваются. Плохо, что Дэйли так высказывается.

Без наших хоккеистов, лучших в мире, Олимпиада будет неполноценной. Не знаю, как он аргументирует свое мнение. Что касается моей позиции, нам надо работать. Каждый должен заниматься своим делом, чтобы улучшать хоккей, КХЛ.

А политики и адвокаты пускай работают над возвращением нас в международные турниры. Мы, в свою очередь, должны быть готовы и доказать, что мы сильнейшие в мире», – сказал вице-президент КХЛ Валерий Каменский.