Фетисов о словах Дэйли про Россию и Олимпиаду-2026: «Какое отношение он имеет к олимпийскому движению? Он что, рулит МОК? Билл, занимайся внутренними делами»

Вячеслав Фетисов прокомментировал слова Билла Дэйли об участии России на Олимпиаде.

Заместитель комиссионера НХЛ заявил : «МОК не допустил Россию к летней Олимпиаде. Ожидаю, что то же правило будет применяться и в 2026-м».

«Какое Билл Дэйли имеет отношение к олимпийскому движению? Он что, рулит Международным олимпийским комитетом? И если он так считает, то что же тогда у него играют наши хоккеисты? Почему он не говорит о том, что они приносят огромные деньги, подымают уровень хоккея?

Мне сложно оценить шансы на выступление нашей команды, потому что я не занимаюсь переговорными процессами, а на картах я гадать не умею. Надо работать с теми, кто принимает решения. В марте будут новые выборы президента МОК, посмотрим, может что-то поменяется, хотя надежды мало.

А что до слов Билла Дэйли, то НХЛ то хочет участвовать в Олимпиаде, то не хочет, а теперь такое заявляет. Билл, занимайся внутренними делами, тебе есть чем заниматься», – сказал олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.