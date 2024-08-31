Александр Медведев: «Кузнецов сам захотел в СКА – принял наши принципы. У нас обновление команды в гораздо меньше объеме в этом сезоне – костяк сохранился»

Александр Медведев заявил, что Евгений Кузнецов принял принципы СКА

32-летний воспитанник «Трактора» вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ и подписал 4-летний контракт со СКА.

Сообщалось , что хоккеист получил контракт с базовой зарплатой 92 миллиона рублей за сезон. При выполнении бонусов, которые не входят в потолок зарплат, форвард может заработать 4 миллиарда рублей.

«Кузнецов сам захотел играть в СКА, поэтому переговоры прошли очень легко и быстро. Евгений принял наши принципы.

Он получает удовольствие от нахождения в городе и команде. Хоккеист блестяще реализует буллиты, причем в разных стилях.

В этом году у нас обновление в гораздо меньшем объеме, что очень хорошо.

Костяк команды сохранился», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.