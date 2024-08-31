Александр Медведев: «Кузнецов сам захотел в СКА – принял наши принципы. У нас обновление команды в гораздо меньше объеме в этом сезоне – костяк сохранился»
Александр Медведев заявил, что Евгений Кузнецов принял принципы СКА
32-летний воспитанник «Трактора» вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ и подписал 4-летний контракт со СКА.
Сообщалось, что хоккеист получил контракт с базовой зарплатой 92 миллиона рублей за сезон. При выполнении бонусов, которые не входят в потолок зарплат, форвард может заработать 4 миллиарда рублей.
«Кузнецов сам захотел играть в СКА, поэтому переговоры прошли очень легко и быстро. Евгений принял наши принципы.
Он получает удовольствие от нахождения в городе и команде. Хоккеист блестяще реализует буллиты, причем в разных стилях.
В этом году у нас обновление в гораздо меньшем объеме, что очень хорошо.
Костяк команды сохранился», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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