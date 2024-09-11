Валерий Каменский: «Овечкин будет стремиться побить рекорд Гретцки уже в грядущем сезоне. И в этом нет ничего нереального»

Валерий Каменский высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Российский нападающий «Вашингтона » занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Гретцки (894).

«Считаю, Овечкин будет изо всех сил стремиться к тому, чтобы побить рекорд результативности НХЛ Уэйна Гретцки уже в грядущем сезоне. И в этом нет ничего нереального, учитывая, что он неоднократно преодолевал планку в 50 голов за регулярку.

К тому же «Вашингтон» летом очень серьезно усилился. Команда однозначно стала крепче. Руководство провело хорошую работу. А россиянин способен выходить в одном звене абсолютно с любыми партнерами, поскольку прошел огромную школу», – сказал вице-президент КХЛ Валерий Каменский.

Каменский об Овечкине: «Саша буквально пахал летом. И я бы даже не стал говорить о второй молодости. Бросьте, он молодой парень!»