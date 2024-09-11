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  • Дэйли о том, что Овечкин может стать лучшим снайпером НХЛ: «Не согласны, что это должно отойти на второй план из-за того, что он русский. Это в топе нашего списка возможных событий»
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Дэйли о том, что Овечкин может стать лучшим снайпером НХЛ: «Не согласны, что это должно отойти на второй план из-за того, что он русский. Это в топе нашего списка возможных событий»

Билл Дэйли высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Алекс Овечкин на 42 гола отстает от Уэйна Гретцки, являющегося рекордсменом по количеству заброшенных шайб за все время. Что значит для лиги то, что он может [побить рекорд] в этом сезоне?

– Это в топе нашего списка возможных событий, которые мы хотим продвигать и сделать так, чтобы они не остались незамеченными.

Некоторые люди предположили, что из-за того, что Алекс русский, это должно быть каким-то образом отодвинуто на второй план. Мы никак не можем с этим согласиться. Он был потрясающим представителем нашей игры на протяжении вот уже 20 лет, и его энтузиазм и страсть к игре заразительны.

И за время своих выступлений он многое сделал для того, чтобы поднять уровень лиги и всех игроков, – приводит слова заместителя комиссионера НХЛ The Athletic.

Опубликовал: Алексей Белоус
logoВашингтон
logoБилл Дэйли
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
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