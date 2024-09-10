Кожевников об Овечкине: «Одно ожидание – забросить 50 шайб, и весь мир выдохнет. На этом деньги сейчас делают, народ будет битком ходить»
Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«У меня от Саньки одно ожидание – забросить свои 50 шайб. Сделать один рывок! Один рывок, полтинник забьет – и все. И сможет спокойно выдохнуть. И весь мир выдохнет.
На этом деньги сейчас делают. Сейчас там будет битком народ ходить. В Вашингтоне и так любят хоккей, но конкуренция с Гретцки…
Да, первые полосы будут об Овечкине с его приездом в любой город. Будут поднимать ажиотаж!» – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Кожевников о Гашеке в чешском сенате: «Конченый негодяй и гнилой мужик – флаги меняет на каждом повороте. И раньше считал, что его русофобские заявления – это выборная кампания»
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