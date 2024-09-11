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  • Максим Сушинский: «Овечкину не дадут завершить карьеру, пока не побьет рекорд Гретцки. Для этого «Вашингтон» его и держит»
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Максим Сушинский: «Овечкину не дадут завершить карьеру, пока не побьет рекорд Гретцки. Для этого «Вашингтон» его и держит»

Максим Сушинский высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Российский нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Гретцки (894).

«Сложно сказать, сколько времени уйдет у Овечкина на то, чтобы побить рекорд Гретцки. Это в любом случае гадание на кофейной гуще. Порой бывают такие матчи, когда забрасываешь по несколько шайб. Тут не угадаешь.

Повторюсь, прибавить в 39 лет сложно, но можно сохранить имеющиеся сильные стороны. А самое главное – качественно поработать летом, чем он и занимался. Плюс у «Вашингтона» подобралась хорошая команда и россиянину будут отдавать больше передач. Все это звенья одной цепи.

На мой взгляд, Овечкину просто не дадут завершить карьеру, пока не побьет достижение Гретцки. Для этого «Вашингтон» его и держит. Конечно, столичные горят желанием, чтобы их игрок вошел в историю лиги», – сказал бывший форвард сборной России Максим Сушинский.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RT
logoВашингтон
logoМаксим Сушинский
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
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