Генменеджер «Трактора»: «У Гру европейский менталитет, он открыт для чужого мнения. Его харизма и внутренний стержень давали мне уверенность в выборе»

Генменеджер «Трактора» Алексей Волков поделился мнением о Бенуа Гру.

В межсезонье челябинский клуб назначил 56-летнего специалиста на должность главного тренера.

– Понятно, что рынок тренеров был не таким большим. Но что заставляет вас сейчас думать о правильности выбора Гру?

– Бен – нетипичный канадец. Знаю очень много его соотечественников и могу сказать, что у Гру более европейский менталитет. Это помогает ему во время общения с игроками с другого континента.

Он просто интересный и солидный человек. Когда мы общались на профессиональные темы, всегда были видны его харизма и тот внутренний стержень, который мне давал уверенность в своем выборе. При этом его харизма не артистична, а органична.

У меня не было опасений, что он не совладает с нашим русским менталитетом. Бен достаточно космополитичен и не зациклен на себе. Немаловажно, что он умеет слушать и слышать. Даже если Гру где-то неправ или недопонимает какие-то вещи, он всегда открыт для чужого мнения. Это очень важно.

Хотя мы прекрасно знаем примеры канадских тренеров, которые приезжали сюда со своим уставом и не достигали успеха в КХЛ. Это люди, которые говорили: «Делай так, как я тебе говорю». При этом сами не делали поправок на другую ментальность и русскую действительность, – сказал генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков .

Генменеджер «Трактора»: «У Заварухина было хорошее предложение возглавить «Челмет». Во второй заход он мог бы дать большее, чем отпустить вожжи и быть на позитиве»