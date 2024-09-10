Генменеджер «Трактора»: «У Заварухина было хорошее предложение возглавить «Челмет». Во второй заход он мог бы дать большее, чем отпустить вожжи и быть на позитиве»
В межсезонье челябинский клуб принял решение назначить Бенуа Гру главным тренером вместо Алексея Заварухина, с которым команда дошла до полуфинала прошлого Кубка Гагарина.
– Можно ли было как-то обставить историю с уходом Заварухина в более выгодном свете?
– Не совсем понимаю, что мы должны были сделать. Повторюсь, мы задали сами себе вопрос: «Что нам нужно сделать, чтобы поднять стандарты для достижения своей заветной мечты?»
Когда поняли, что нам нужно усиление тренерского штаба, и начали держать в голове вариант с Беном, то никто не собирался отправлять Алексея в свободное плавание.
У Заварухина было хорошее предложение возглавить «Челмет». В нашем понимании он мог бы находиться рядом с тренировочным процессом основной команды, посмотреть и почерпнуть что-то новое. Тогда в свой второй заход Алексей мог бы прийти и дать команде что-то большее, нежели просто отпустить вожжи и быть на позитиве.
Это дискуссионный вопрос. Не считаю, что мы поступили некрасиво. Да, мы не предложили ему должность в основной команде. Однако готовы были дать ему место для развития в ВХЛ, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
Генменеджер «Трактора» о трансферах СКА: «Мне все равно, есть контролирующий орган – руководство КХЛ. Так много негатива и сарказма, что хочется себя ограждать от этого»
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