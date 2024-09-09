Владимир Плющев: «Готовить резерв нужно по классической советской школе, а не по шведским лекалам. Даже североамериканцы снимали шляпы перед нашими мастерами»
Владимир Плющев поделился мнением о проблемах с подготовкой хоккеистов в России.
Ранее Александр Кожевников раскритиковал уровень результативности в Фонбет чемпионате КХЛ.
«Говорить, что у нас плоховато с результативностью, ну, вообще-то да. Это говорит, что у нас достаточно невысокий уровень подготовки нападающих, которые бьют буллиты по десять раз и никак забить не могут одному вратарю. Но об этом говорилось давно.
Нужно готовить резерв не по шведским лекалам, а по нашей классической советской школе, которая рождала больших мастеров. Мастеров, которые радовали не только наших болельщиков, ими восхищались все любители хоккея во всем мире.
Даже североамериканцы снимали шляпы перед нашими мастерами», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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