Владимир Плющев: «Готовить резерв нужно по классической советской школе, а не по шведским лекалам. Даже североамериканцы снимали шляпы перед нашими мастерами»

Владимир Плющев поделился мнением о проблемах с подготовкой хоккеистов в России.

Ранее Александр Кожевников раскритиковал уровень результативности в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Говорить, что у нас плоховато с результативностью, ну, вообще-то да. Это говорит, что у нас достаточно невысокий уровень подготовки нападающих, которые бьют буллиты по десять раз и никак забить не могут одному вратарю. Но об этом говорилось давно.

Нужно готовить резерв не по шведским лекалам, а по нашей классической советской школе, которая рождала больших мастеров. Мастеров, которые радовали не только наших болельщиков, ими восхищались все любители хоккея во всем мире.

Даже североамериканцы снимали шляпы перед нашими мастерами», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .