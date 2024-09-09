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  • Владимир Плющев: «СКА – лидер по предсезонной работе штабов, но не по содержанию игры. У ЦСКА и «Динамо» все не стыкуется, «Металлург» совсем не порадовал»
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Владимир Плющев: «СКА – лидер по предсезонной работе штабов, но не по содержанию игры. У ЦСКА и «Динамо» все не стыкуется, «Металлург» совсем не порадовал»

Владимир Плющев поделился мнением о лидерах нового сезона КХЛ.

«Если раньше четко определялись явные лидеры, причем по три команды из каждой конференции, то сейчас сказать очень сложно. Ничего явного нет.

Говоря о предсезонной работе штабов – лидер СКА. Но по содержанию игры я не могу сказать, что они лидеры. Да и сами они, наверное, так сказать не могут, если им каждая шайба достается потом и кровью.

Та же «Магнитка» – лидер вроде бы, но матчи с «Локомотивом» и «Нефтехимиком» совсем не порадовали. Видимо, что-то не клеится. Лидер всегда должен оставаться лидером, играть с высоко поднятой головой. Такой командой должны восхищаться болельщики.

У ЦСКА и московского «Динамо» все как-то не стыкуется. По крайней мере, нет того лоска, который бы хотелось видеть.

Очень многое сделано для уравнивания команд, но это уравнивание пошло не вверх, а больше в середину. Лидеров не видно. С другой стороны, в восьмерке, думаю, будут примерно те же клубы, что и в прошлом году. Возможно, за исключением одной-двух команд.

А уж как они распределят места в своих восьмерках – сложно сказать», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoМеталлург Мг
logoЦСКА
logoСКА
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
logoСоветский спорт
logoДинамо Москва
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