Владимир Плющев: «СКА – лидер по предсезонной работе штабов, но не по содержанию игры. У ЦСКА и «Динамо» все не стыкуется, «Металлург» совсем не порадовал»
«Если раньше четко определялись явные лидеры, причем по три команды из каждой конференции, то сейчас сказать очень сложно. Ничего явного нет.
Говоря о предсезонной работе штабов – лидер СКА. Но по содержанию игры я не могу сказать, что они лидеры. Да и сами они, наверное, так сказать не могут, если им каждая шайба достается потом и кровью.
Та же «Магнитка» – лидер вроде бы, но матчи с «Локомотивом» и «Нефтехимиком» совсем не порадовали. Видимо, что-то не клеится. Лидер всегда должен оставаться лидером, играть с высоко поднятой головой. Такой командой должны восхищаться болельщики.
У ЦСКА и московского «Динамо» все как-то не стыкуется. По крайней мере, нет того лоска, который бы хотелось видеть.
Очень многое сделано для уравнивания команд, но это уравнивание пошло не вверх, а больше в середину. Лидеров не видно. С другой стороны, в восьмерке, думаю, будут примерно те же клубы, что и в прошлом году. Возможно, за исключением одной-двух команд.
А уж как они распределят места в своих восьмерках – сложно сказать», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Владимир Плющев: «Готовить резерв нужно по классической советской школе, а не по шведским лекалам. Даже североамериканцы снимали шляпы перед нашими мастерами»
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