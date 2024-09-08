Владимир Плющев: «Не думаю, что Кузнецов в лучшей форме, но он никогда не ловил звезду и не отделял себя от коллектива. Встроиться в другую лигу непросто»
Форвард СКА забил гол в матче против «Металлурга», но не отметился очками в игре с «Ладой».
«Конечно, Женя вносит определенную харизму. Все-таки молодые хоккеисты рядом с мастером играют увереннее.
Хотя он и сам молодой человек, который знает много про хоккей и готов делиться своим опытом.
Я знаю, что у Жени всегда был доброжелательный характер, он никогда не ловил звезду и никогда не отделял себя от коллектива.
Но я не думаю, что сейчас он находится в своей лучшей форме. Пока его можно поздравить с первым голом, который он забил не в своей манере.
Все-таки он известен своими сольными проходами и тонкими взаимодействиями с другими игроками. Думаю, у него все еще впереди.
Сразу встроиться в другую лигу с другими чертами – это достаточно непросто, хоть он и выходец из нашего хоккея», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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