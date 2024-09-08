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  • Владимир Плющев: «Не думаю, что Кузнецов в лучшей форме, но он никогда не ловил звезду и не отделял себя от коллектива. Встроиться в другую лигу непросто»
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Владимир Плющев: «Не думаю, что Кузнецов в лучшей форме, но он никогда не ловил звезду и не отделял себя от коллектива. Встроиться в другую лигу непросто»

Владимир Плющев оценил игру Евгения Кузнецова в КХЛ

Форвард СКА забил гол в матче против «Металлурга», но не отметился очками в игре с «Ладой».

«Конечно, Женя вносит определенную харизму. Все-таки молодые хоккеисты рядом с мастером играют увереннее.

Хотя он и сам молодой человек, который знает много про хоккей и готов делиться своим опытом.

Я знаю, что у Жени всегда был доброжелательный характер, он никогда не ловил звезду и никогда не отделял себя от коллектива.

Но я не думаю, что сейчас он находится в своей лучшей форме. Пока его можно поздравить с первым голом, который он забил не в своей манере.

Все-таки он известен своими сольными проходами и тонкими взаимодействиями с другими игроками. Думаю, у него все еще впереди.

Сразу встроиться в другую лигу с другими чертами – это достаточно непросто, хоть он и выходец из нашего хоккея», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
logoСКА
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
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