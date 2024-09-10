Хафизуллин об игроках без контрактов: «С этим потолком зарплат клубы считают деньги. Взрослый попросит больше, проще взять молодого – все на поверхности»

Динар Хафизуллин высказался о большом количестве свободных агентов в КХЛ.

В межсезонье многие российские игроки длительное время оставались без контрактов. Некоторые из них, как Николай Прохоркин, не нашли клуб к началу сезона.

– Сейчас очень много хоккеистов без работы – около тридцати человек готовятся самостоятельно. С чем связан резкий отказ клубов от вполне еще боеспособных игроков, по-твоему? Рынок поменялся или хоккей?

– Думаю, что одной причины нет, есть совокупность факторов. И что двоих легионеров добавили – понятно. Что «Металлург » молодыми выиграл – понятно.

Ну и с этим потолком зарплат – клубы считают деньги, проще взять молодого и перспективного, чем взять взрослого, который уже выше головы не прыгнет. Плюс взрослый, естественно, попросит больше денег. Все на поверхности.

Но на самом деле, это же резко как-то произошло, раньше такого не было, – сказал игрок «Салавата Юлаева » Динар Хафизуллин .