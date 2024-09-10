Хафизуллин об игроках без контрактов: «С этим потолком зарплат клубы считают деньги. Взрослый попросит больше, проще взять молодого – все на поверхности»
В межсезонье многие российские игроки длительное время оставались без контрактов. Некоторые из них, как Николай Прохоркин, не нашли клуб к началу сезона.
– Сейчас очень много хоккеистов без работы – около тридцати человек готовятся самостоятельно. С чем связан резкий отказ клубов от вполне еще боеспособных игроков, по-твоему? Рынок поменялся или хоккей?
– Думаю, что одной причины нет, есть совокупность факторов. И что двоих легионеров добавили – понятно. Что «Металлург» молодыми выиграл – понятно.
Ну и с этим потолком зарплат – клубы считают деньги, проще взять молодого и перспективного, чем взять взрослого, который уже выше головы не прыгнет. Плюс взрослый, естественно, попросит больше денег. Все на поверхности.
Но на самом деле, это же резко как-то произошло, раньше такого не было, – сказал игрок «Салавата Юлаева» Динар Хафизуллин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий