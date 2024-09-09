Хафизуллин об уходе из «Ак Барса»: «Сейчас модно говорить «ничего личного – только бизнес». Поначалу была обида, потом махнул рукой на них»
Защитник выступал за казанский клуб в сезоне-2022/23, после чего «Ак Барс» расторг с ним контракт.
– Насколько в рывке по результативности и качеству игры сыграла мотивация доказать, что впечатления от сезона в «Ак Барсе» были ошибкой? Что зря отказались.
– Знаешь, сейчас модно говорить эту фразу «ничего личного – только бизнес». Поначалу была обида на Казань. Потом подумал: что мне сейчас с этой обидой всю жизнь идти? Махнул рукой на них, и все.
Никаких реваншистских настроений точно не было. Готовился, планомерно работал. Это и принесло свои плоды, – сказал игрок «Салавата Юлаева» Динар Хафизуллин.
Хафизуллин об изменении лимита в КХЛ: «Конкуренция – двигатель прогресса, но решать надо заранее, а не летом. Пусть лига разбирается, там же умные дядьки сидят»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий