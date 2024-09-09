Хафизуллин об уходе из «Ак Барса»: «Сейчас модно говорить «ничего личного – только бизнес». Поначалу была обида, потом махнул рукой на них»

Динар Хафизуллин поделился подробностями ухода из «Ак Барса».

Защитник выступал за казанский клуб в сезоне-2022/23, после чего «Ак Барс» расторг с ним контракт.

– Насколько в рывке по результативности и качеству игры сыграла мотивация доказать, что впечатления от сезона в «Ак Барсе» были ошибкой? Что зря отказались.

– Знаешь, сейчас модно говорить эту фразу «ничего личного – только бизнес». Поначалу была обида на Казань. Потом подумал: что мне сейчас с этой обидой всю жизнь идти? Махнул рукой на них, и все.

Никаких реваншистских настроений точно не было. Готовился, планомерно работал. Это и принесло свои плоды, – сказал игрок «Салавата Юлаева » Динар Хафизуллин .

Хафизуллин об изменении лимита в КХЛ: «Конкуренция – двигатель прогресса, но решать надо заранее, а не летом. Пусть лига разбирается, там же умные дядьки сидят»