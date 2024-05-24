45 млн рублей в год – зарплата Хафизуллина по контракту с «Салаватом»

Теги Салават Юлаев КХЛ Динар Хафизуллин Спорт-Экспресс Хоккей

Названа зарплата Динара Хафизуллина в «Салавате Юлаеве».

35-летний защитник подписал новое соглашение с клубом из Башкортостана на два года.

Оклад хоккеиста составит около 45 миллионов рублей за сезон, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Динар Хафизуллин стал лучшим защитником-бомбардиром «Салавата Юлаева» в Фонбет чемпионате КХЛ, набрав 25 (4+21) очков при полезности «плюс 21» и среднем игровом времени 19:20.

В плей-офф хоккеист провел 6 матчей и сделал одну результативную передачу при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 21:31.

4 комментария
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Вот как этих чудиков баширочижиков не назвать мудаками😄 за этого Старого пеня готовы дать 45 а за Зоркина молодого перспективного не могут найти 30-35
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Пенсионный фонд в Уфе работает стабильно…
За что ему 45 млн?? Молодому Зоркину жалеете деньги, а тут Хафизуллину столько даете
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Это недорого с его то опытом, полезный игрок
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Ответ Ханн
Вот как этих чудиков баширочижиков не назвать мудаками😄 за этого Старого пеня готовы дать 45 а за Зоркина молодого перспективного не могут найти 30-35
На откат очень похоже
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