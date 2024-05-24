45 млн рублей в год – зарплата Хафизуллина по контракту с «Салаватом»
Названа зарплата Динара Хафизуллина в «Салавате Юлаеве».
35-летний защитник подписал новое соглашение с клубом из Башкортостана на два года.
Оклад хоккеиста составит около 45 миллионов рублей за сезон, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
В прошедшем сезоне Динар Хафизуллин стал лучшим защитником-бомбардиром «Салавата Юлаева» в Фонбет чемпионате КХЛ, набрав 25 (4+21) очков при полезности «плюс 21» и среднем игровом времени 19:20.
В плей-офф хоккеист провел 6 матчей и сделал одну результативную передачу при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 21:31.
За что ему 45 млн?? Молодому Зоркину жалеете деньги, а тут Хафизуллину столько даете