Хафизуллин об изменении лимита в КХЛ: «Конкуренция – двигатель прогресса, но решать надо заранее, а не летом. Пусть лига разбирается, там же умные дядьки сидят»
Динар Хафизуллин высказался об изменении лимита на легионеров в КХЛ.
– В лиге вернули старый лимит на легионеров до пяти. Правильное решение?
– Все равно конкуренция – двигатель прогресса. Однозначного ответа нет. Раньше же тоже всегда было пять легионеров, только на один сезон сокращали. Я не думаю, что это случилось как гром среди ясного неба. Всегда с этим жили и продолжаем с этим жить.
Но, я думаю, сколько бы легионеров ни было, это надо решать заранее и на много лет вперед. А летом принимать решение, сколько их будет… Ну, пусть лига разбирается, там же умные дядьки сидят, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Динар Хафизуллин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Татар-Информ»
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