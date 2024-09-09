Хафизуллин об изменении лимита в КХЛ: «Конкуренция – двигатель прогресса, но решать надо заранее, а не летом. Пусть лига разбирается, там же умные дядьки сидят»

Динар Хафизуллин высказался об изменении лимита на легионеров в КХЛ.

– В лиге вернули старый лимит на легионеров до пяти. Правильное решение?

– Все равно конкуренция – двигатель прогресса. Однозначного ответа нет. Раньше же тоже всегда было пять легионеров, только на один сезон сокращали. Я не думаю, что это случилось как гром среди ясного неба. Всегда с этим жили и продолжаем с этим жить.

Но, я думаю, сколько бы легионеров ни было, это надо решать заранее и на много лет вперед. А летом принимать решение, сколько их будет… Ну, пусть лига разбирается, там же умные дядьки сидят, – сказал защитник «Салавата Юлаева » Динар Хафизуллин .