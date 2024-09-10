«Барыс» о слухах про задержку зарплаты в клубе: «Не все даже отработали 1,5 месяца. Выплаты за август будут в сентябре, кто работает с июля – получили за июль»

«Барыс» прокомментировал слухи о задержке зарплаты в клубе.

«В ряде СМИ появилась информация о задержке зарплаты в «Барысе» на протяжении полутора месяцев.

Во-первых, хотел бы сообщить, что фактически не все еще даже отработали полтора месяца, так как с нового сезона подготовка игроков с односторонними контрактами началась 1 августа.

Кто приступил к работе в июле, получили зарплату за июль. За август выплаты будут в сентябре», – сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу казахстанского клуба.

В «Барысе» 1,5 месяца не платят зарплату. Клуб из Казахстана проиграл все 3 матча на старте сезона (Артур Хайруллин)