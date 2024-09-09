Немировски об 1:5 от «Амура»: «Почти все голы «Барыс» сам себе привез. Так дома нельзя играть, даже на выезде нельзя»

Главный тренер «Барыса» Дэвид Немировски прокомментировал поражение от «Амура»

Команда из Астаны проиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:5.

«Так дома нельзя играть, даже на выезде нельзя. Почти все голы мы сами себе привезли. Я верю, что ребята понимают это после игры. У нас есть три дня хорошо поработать. Я верю в них, верю в себя, в тренерский штаб, что мы можем все исправить.

Мы быстро пропустили гол, попытались перевести игру в атаку и неправильно использовали это. Пытались что-то сделать, но уходили от плана, и сразу получали контратаки.

Вины Никиты Бояркина нет, полевые хоккеисты не помогли. Первый гол: трое наших стояло, один чужой. Здесь не Бояркин виноват, а хоккеисты, которые рядом стояли», – сказал Немировски .